Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Fougueux sur le terrain, pour ne pas dire dangereux, Eric Di Méco est tout aussi en verve derrière un micro. Surtout quand cela concerne son club de coeur, l’OM.

L’ancien latéral gauche a réagi très vivement à la récente sortie de Dimitri Payet. Le numéro 10 marseillais n’avait pas du tout apprécié la prestation des siens contre Clermont, estimant que le problème n’avait pas forcément été sur le terrain, mais aussi dans les têtes. « Ce qu’il nous a manqué contre Clermont ? De l’humilité, je pense. Il va falloir dégonfler un peu les têtes, se remettre à bosser et montrer un visage qui est le nôtre », avait lancé le capitaine réunionnais, pour qui les joueurs de l’OM n’ont tout simplement fait aucun effort pour aller chercher un résultat positif contre une équipe du bas de tableau. Un discours qui ne passe pas pour Eric Di Méco, pour qui Payet en dit trop ou pas assez.

Une sortie qui ne sert à rien

🗣️💬 "La déclaration de Payet a zéro intérêt ! Pour avoir le melon, il faut déjà avoir gagné quelque chose"



Eric Di Meco pointe le véritable problème de l'OM qui est, selon lui, l'absence d'équipe type. pic.twitter.com/Feb7DvsfwD — Super Moscato Show (@Moscato_Show) February 21, 2022

« C’est le genre de déclaration qui a 0 intérêt. Je ne crois pas que les mecs aient le melon. Parce que pour avoir le melon, il faut déjà avoir fait de grandes choses. Pour le moment, à part avoir été éliminé de l’Europa League et de la Coupe de France, cette génération de l’OM n’a rien gagné. Je ne vois pas des garçons, sur le match de dimanche, qui ont un comportement de gars avec le melon… Gueuler sur les mecs parce qu’ils ont raté une passe… Soit c’est la réalité et il faut donner des noms ou les chopper, soit des mecs vont se sentir viser et ça va foutre la merde dans le vestiaire. Ce qu’il s’est passé dimanche soir, on le sentait venir depuis longtemps », a lancé le consultant sur RMC, pour qui le problème n’était pas forcément au niveau du manque d’humilité pour expliquer ce revers qui fait tache.