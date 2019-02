OM : Di Meco imite Aulas et traite l'OM de petit club campagnard !

Dans : OM, Ligue 1, OL.

« L’OL est un petit club de province qui essaie d’exister sur le plan national, mais aussi en Ligue des Champions ». En novembre dernier, Jean-Michel Aulas surprenait tout le monde avant un match européen contre Hoffenheim, en faisant passer son équipe de l’Olympique Lyonnais pour un petit club. Une victimisation ironique qui a visiblement donné des idées du côté de Marseille. En effet, Eric Di Meco a imité le président lyonnais, en comparant l’équipe de Rudi Garcia de « petit club de Campagne » au moment de commenter la situation du club, actuellement 6e de Ligue 1.

« C’est dingue qu’on soit obligé de s’extasier devant un attaquant (Balotelli) qui fait des plats du pied ou qui traîne au second poteau. On l’avait oublié ça. On n’a pas des grandes ambitions, nous. On est un petit club de campagne. On est le Petit Poucet et on se contente de signaux comme ça. Balotelli il rend dingo les supporters parce qu’il est dingo aussi. C’est d’ailleurs ce qui me le rend sympathique » a expliqué le journaliste de RMC Sport dans des propos rapportés par FootRadio.com. Le petit club de campagne sera très attendu ce week-end. Car en cas de victoire face à Amiens, les places européennes se rapprocheraient un peu plus…