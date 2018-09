OM : Di Meco félicite Garcia pour ce « miracle » au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet été, l’Olympique de Marseille a surpris pas mal de monde en recrutant Kevin Strootman pour près de 30ME bonus compris.

Grand fan de l’international néerlandais, Eric Di Meco ne mâche pas ses mots au moment d’évoquer ce transfert qu’il considère comme « miraculeux » pour l’OM. Surtout, le club phocéen peut remercier Rudi Garcia, artisan n°1 de cette arrivée selon le journaliste de RMC Sport, qui commentera le match de l’Olympique de Marseille contre Francfort, jeudi soir en Ligue Europa.

« Faire venir Strootman, c'est un exploit que l'on doit à Rudi (Garcia). Avant de se blesser, il était promis au Barça ou au Real. Malgré sa blessure, il fait une saison énorme l'an dernier avec la Roma. Quand je l'ai vu arriver, j'ai halluciné, je n'y croyais pas. J'ai un doute sur la défense centrale, ça m'emmerde (sic) de voir Gustavo derrière, j'aimerais le voir au milieu. Quand il est arrivé, je pensais qu'il était bouilli, il avait disparu des radars. Je croyais qu'il était venu en vacances. Et pourtant, c'est l'un des rares que tu peux mettre à Paris et qui les ferait progresser. Pareil pour Strootman, il ne dépareillerait pas » a lâché un Eric Di Meco globalement satisfait du mercato olympien, d’autant que Jacques-Henri Eyraud a réussi à conserver tous ses cadres. Maintenant, il n’y a plus qu’à faire mieux que la saison dernière, au moins en championnat…