OM ‍: Deux recrues arrivent, Longoria demande du cash à McCourt

Pablo Longoria a encore de très grandes ambitions au mercato pour l'OM. Deux attaquants sont attendus, mais il va falloir allonger la monnaie.

L’Olympique de Marseille entame la dernière ligne droite du mercato avec de grandes ambitions, renforcées par la victoire initiale et spectaculaire à Brest sur le score de 5-1. On pourrait penser que le potentiel offensif de l’OM est déjà à plein régime, mais ce n’est pas du tout le cas. Luis Henrique est titulaire et malgré son doublé, il n’est pas considéré par Roberto De Zerbi comme indiscutable. Et Faris Moumbagna s’est sérieusement blessé et va obliger Marseille à trouver un nouvel avant-centre. Deux positions à renforcer donc.

Rowe et Maupay, le finish parfait de l'OM ?

En ce qui concerne l’ailier gauche, le bonheur est trouvé encore une fois en D2 anglaise, avec Jonathan Rowe, qui fait l’objet d’un accord entre l’OM et Norwich pour 14 millions d’euros (et 2 ME de bonus) d’option obligatoire à lever l’an prochain, à la fin de son prêt. Une belle dépense mais repoussée à plus tard, ce qui permet de soulager les finances marseillaises. Un stratagème bien utile car en ce qui concerne le numéro 9, il faut de l’argent frais dans les caisses. En effet, Pablo Longoria aimerait faire venir Neal Maupay, l’ancienne pépite de l’OGC Nice qui a préféré continuer sa carrière en Angleterre. L’attaquant d’Everton fait rêver l’OM, mais cela ne va pour le moment pas plus loin.

Marseille a proposé un nouveau prêt avec option d’achat, mais le club de Liverpool a dit non. Seule une vente directe cet été est envisagée par Everton, alors que l’OM n’a pas les moyens pour cela. En attendant d’éventuelles ventes, Pablo Longoria est coincé et obligé de regarder d’autres profils alors qu’il souhaite plus que tout faire venir Maupay. Frank McCourt rallongera-t-il encore un peu la note pour permettre d’offrir les recrues rêvées par le staff marseillais ? La réponse ne devrait pas tarder, car L’Equipe précise que Longoria voit clairement en l’attaquant français le joueur parfait pour faire franchir un cap offensif à l’OM. Le propriétaire américain du club provençal est prévenu, Everton veut 10 ME pour lâcher Maupay et permettre à Marseille de le recruter dans les derniers jours de ce mercato déjà très intense à la Commanderie.