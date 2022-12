OM : Des millions et 0 C1 au PSG, Gignac se marre fort

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a quelque peu déçu lors de sa première moitié de saison. Le parcours en Ligue des champions a une nouvelle fois été chaotique.

La direction de l'OM se retrouve dans une situation compliquée. Cette dernière reste partagée entre ambitions et désir de ventes. Car la situation est claire sur la Canebière, il faut soulager les caisses du club phocéen. Ce sera d'ailleurs la mission de Pablo Longoria cet hiver lors du marché des transferts. Déjà, Luis Suarez a filé. Cela pourrait aussi être le cas de Pape Gueye, Cengiz Under, Gerson ou encore de Leonardo Balerdi. Des départs qui pourraient être en partie comblés. De quoi néanmoins entamer quelques ambitions à Marseille, alors que le club est pour le moment à la lutte pour le podium. On l'a récemment vu en Ligue des champions, les fans de l'OM rêvent de grandeurs européennes, tout comme ceux... du PSG.

Gignac tacle encore le PSG

🇫🇷 Olivier Giroud révèle que Gignac l'a appelé pour le féliciter après son record :



😅 "J'ai reçu un appel en FaceTime de Gignac, j'ai décroché. Je voulais voir sa bonne tête qui me manque." pic.twitter.com/IppsByV1Fk — RMC Sport (@RMCsport) December 6, 2022

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG a fait son retour parmi les grosses écuries européennes. Alors que du côté de l'OM, on a bien du mal à exister en dehors des frontières françaises malgré une finale d'Europa League en 2016. Si les Franciliens ont pu se constituer un palmarès de choix, pour André-Pierre Gignac, les champions de France ne peuvent pas rivaliser avec l'OM, comme il l'a expliqué lors d'une interview accordée à Fox Sports Mexique. « Nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'Olympique de Marseille, c'est la passion. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Champions League. Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Champions League, et on ne lui donne pas. Après, si tu termines deuxième du championnat de France, c'est comme si tu étais champion. Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux », a notamment indiqué André-Pierre Gignac, qui espère que cette situation changera bientôt. Cependant, si l'OM a du mal à rivaliser avec le PSG, certaines écuries ont réussi à remporter le championnat sous l'ère QSI : Montpellier, Monaco et Lille.