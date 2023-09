OM ‍: Départ en vue, Mbemba devient problématique

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM ne vit pas le début de saison espéré. Un joueur inquiète tout particulièrement les fans et les observateurs sur la Canebière : Chancel Mbemba.

Ce jeudi soir à Amsterdam en Europa League, l'OM aura fait preuve de caractère pour aller accrocher un match nul qui paraissait inespéré. Les Phocéens vont pouvoir se projeter un peu plus sereinement sur le Classique de dimanche soir face au PSG au Parc des Princes. Cependant, le rendement de certains joueurs à l'OM a quand même de quoi inquiéter. C'est le cas pour Chancel Mbemba. Contre l'Ajax, l'ancien de Porto a totalement coulé. Fébrile et peu inspiré, le Congolais n'échappe pas aux critiques. Son rendement depuis le début de la saison pose d'ailleurs question, lui qui avait des touches pour quitter les Olympiens.

Mbemba, un gros problème en vue ?

Le Phocéen se pose d'ailleurs la question de savoir où est passé le Chancel Mbemba de la saison passée, celui qui avait su faire oublier rapidement William Saliba. « Ses qualités de vitesse et de puissance ont rapidement convaincu les supporters olympiens. L'an dernier, au Parc des Princes, il a su parfaitement contenir Kylian Mbappé malgré la défaite 1-0 de son équipe », souligne notamment le média marseillais, qui espère vivement revoir un Mbemba au meilleur de sa forme très rapidement. Mais a-t-il vraiment la tête à ça, lui qui a récemment fait part d'un certain mal-être : « Je garde mon silence, c'est mieux. J'ai beaucoup de respect envers notre président. J'ai signé un contrat de trois ans, il reste deux saisons ». Un départ pourrait être envisagé de nouveau cet hiver, surtout avec la situation qui se passe actuellement à Marseille. « Le feuilleton autour d'un possible départ de l'ancien joueur de Porto pourrait être de nouveau d'actualité lors du prochain mercato hivernal. S'il venait à ne pas retrouver le niveau de ses six premiers mois Marseille, une vente pourrait être de nouveau étudiée par sa direction. Arrivé libre à l'été 2022, il est estimé à 20 millions d'euros par le site Transfermarkt à moins de deux ans de la fin de son contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025 », termine Le Phocéen.