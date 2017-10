OM : Demba Ba n'est pas étonné par ce Luiz Gustavo monstrueux

Dans : OM, Ligue 1.

Luiz Gustavo a fait exploser le Vélodrome dimanche soir en ouvrant le score pour l'OM face au PSG, et le Brésilien a été clairement le meilleur joueur de ce choc de Ligue 1. De quoi comprendre pourquoi les dirigeants de l'Olympique de Marseille avaient mis le paquet pour le défendre devant la commission de discipline afin qu'il ne soit pas suspendu contre le Paris SG. Ancien coéquipier de Luiz Gustavo à Hoffenheim, Demba Ba avoue ne pas être surpris des performances de ce dernier à l'OM.

« Il fait des fautes et prend des cartons. Ça ne changera pas, il prendra deux rouges par saison et manquera deux ou trois matchs pour accumulation d'avertissements. Mais quand il manque, tu le sens. Chez nous, il était aimé de tout le monde. C'est logique, les combattants sont toujours appréciés. Et Luiz, c'est un guerrier, un vrai ! Je l'ai vu jouer toute une mi-temps avec une chaussure coupée en deux ! Il ne parle pas beaucoup, mais tu peux compter sur lui. C'est un leader-né », avoue l’ancien attaquant d’Hoffenheim. L'OM a donc fait une belle grosse pioche lors du dernier mercato.