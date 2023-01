OM : Delort et Ben Yedder ne viendront pas à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très actif durant ce mercato hivernal, l’OM a d’ores et déjà ficelé la venue de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta. Mais une autre signature est imminente et deux pistes s'éloignent.

Un renfort de poids pour Igor Tudor, qui souhaite néanmoins un deuxième joueur dans le secteur offensif durant ce mercato hivernal. Numériquement, Ruslan Malinovskyi vient combler la blessure d’Amine Harit mais l'Olympique de Marseille a également perdu Gerson et Luis Suarez durant ce mois de janvier. Un second joueur offensif est donc attendu mais le profil de ce dernier est encore une inconnue. Pablo Longoria et Igor Tudor sont-ils à la recherche d’un meneur de jeu supplémentaire ou cette fois, l’état-major de l’OM est-il plutôt dans l’optique de recruter un pur avant-centre ? Chacun à ses informations à ce sujet et selon Calcio Mercato, la tendance est plutôt au recrutement d’un numéro neuf. Un nom revient avec insistance selon le média italien, celui d’un attaquant expérimenté de Ligue 1 en la personne d’Andy Delort.

Les pistes Ben Yedder et Delort démenties

Plan A : ☑️

Plan B : 🔜🆒🤲🏼 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 9, 2023

Plus tôt dans le week-end, certains insiders français ont eu l’information selon laquelle l’Olympique de Marseille souhaite recruter un attaquant expérimenté évoluant dans le championnat de France. Le fantasme Wissam Ben Yedder a été évoqué mais selon Calcio Mercato, c’est Andy Delort qui figure dans les radars de l’OM. Une information rapidement démentie ce lundi puisque du côté de Mohamed Bouhafsi, ancien journaliste de RMC dont la véracité des informations n'est plus à prouver, l'Olympique de Marseille n'est absolument pas intéressé par Andy Delort. Pas plus d'ailleurs que par Wissam Ben Yedder.

Le journaliste de France Télévisions, qui affirme dans un tweet que l'OM est bien sur le point de boucler une seconde recrue après Ruslan Malinvoskyi, dément donc de manière catégorique les pistes Delort et Ben Yedder. Reste maintenant à savoir quelle est l'identité de la future recrue de l'OM, un nom qui n'a visiblement pas encore filtré. De son côté, L'Equipe indique dans son édition du jour qu'il est fort probable que Marseille recrue un second milieu offensif, plutôt qu'un buteur, alors qu'Igor Tudor peut compter sur Alexis Sanchez et Bamba Dieng à la pointe de son attaque.