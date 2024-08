OM ‍: De Zerbi prend un râteau, c'est un évènement

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Bien que satisfait par le mercato estival de l’OM pour le moment, Roberto De Zerbi ne dirait pas non à un ultime renfort au milieu de terrain. Le coach italien a notamment coché le nom d’Arthur Vermeeren.

Malgré le retour de blessure de Valentin Rongier et le recrutement de joueurs tels que Pierre-Emile Hojbjerg et Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas un recrutement de dernière minute au milieu de terrain. Roberto De Zerbi a un faible pour deux joueurs : Yacine Adli, dans un profil de joueur offensif ainsi que Arthur Vermeeren, véritable numéro six. L’international belge, en manque de temps de jeu à l’Atlético de Madrid, a de fortes chances de quitter les Colchoneros via un prêt d’ici au 31 août. Plusieurs cadors européens ont manifesté leur intérêt pour le natif de Lier, dont l’OM, en concurrence avec Leipzig et le Bayer Leverkusen dans ce dossier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Arthur Vermeeren (@arthurvermeeren)

Sur son compte X, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ce dimanche l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le n°18 de l’Atlético, en ajoutant que le départ du Belge était imminent, lui qui n’a pas été retenu dans le groupe de Diego Simeone pour la réception de Gérone ce dimanche soir. On aurait alors pu penser que la piste Vermeeren prenait du poids pour l’état-major olympien, il n’en est finalement rien. A en croire les informations de Relevo, le milieu défensif de 19 ans va bien quitter l’Atlético, mais il a fait le choix de rejoindre le RB Leipzig.

Vermeeren recale l'OM et fonce vers Leipzig

Le club allemand était visiblement le plus chaud sur le dossier et cela a pesé dans la décision d’Arthur Vermeeren, lequel n’avait pas envie d’attendre les dernières heures du mercato pour trancher la question de son avenir. A moins d’une surprise, c’est donc à Leipzig que le milieu défensif madrilène va jouer cette saison. Reste à voir si ce prêt comportera une option d’achat ou si l’Atlético de Madrid a la volonté de verrouiller l’avenir de son joueur, en gardant le contrôle sur lui à long terme. Cette piste plutôt séduisante sur le papier est donc à oublier de manière définitive pour l’Olympique de Marseille, dont l’entraîneur Roberto De Zerbi est habituellement très fort pour convaincre les recrues potentielles. Cette fois, le coach italien n’est pas arrivé à ses fins et cela est suffisamment rare pour être soulignée.