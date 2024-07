OM ‍: De Zerbi humilie Mbemba, Marseille l'attaque

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Les choses bougent rapidement à l'OM et Roberto De Zerbi commence à prendre ses premières décisions fortes. Des joueurs importants sont mis sur la touche et invités à se trouver un nouveau club cet été.

L'OM veut viser le haut du tableau la saison prochaine sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'Italien n'est pas venu sans garanties et a déjà une idée bien précise des joueurs qu'il veut pour son effectif. Des grosses arrivées sont en préparation et l'ancien de Brighton veut également dégraisser. Et tant pis si certains sont appréciés du public. Selon RMC, Samuel Gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba ont été placés dans une sorte de loft et sont invités à se trouver un nouveau club. Pour beaucoup de supporters phocéens, un départ de Mbemba serait une sanction totalement imméritée.

Mbemba, c'est l'incompréhension totale à l'OM

Sur les réseaux sociaux, dont X, beaucoup ont en effet déploré la décision de Roberto De Zerbi, Mbemba ayant été l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille la saison passée. « Je suis en phase avec la direction sur la liste des joueurs mis sur le marché, sauf sur le cas Mbemba. Même si il a manqué de régularité durant l’année civile 2023, son passage au club a été très bon. J’aimerais savoir les raisons qui poussent l’OM à vouloir s’en séparer » ; « Faire ça à un mec comme Mbemba qui n'a jamais triché sur le terrain et qui était limite notre meilleur défenseur sur les deux dernières saisons, je trouve ça dur... » ; « Oui, c’est assez sévère, tout en sachant que c’était lui le meilleur défenseur que l’OM a eu la saison dernière et qu’il a été très important dans les grands matchs. Donc c’est très sévère de la part de Roberto De Zerbi » ; ou encore « Je suis pas dans la tête de de zerbi mais c’est compliqué à comprendre à ce compte là pareil pour Balerdi ? », pouvait-on notamment voir via l'ancien Twitter. Il faudra néanmoins sans doute faire le deuil de Mbemba pour l'OM. Concernant le joueur, il ne manquera pas de propositions pour poursuivre sa carrière. L'Arabie saoudite lorgne notamment sur son profil.