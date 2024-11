OM ‍: De Zerbi en colère, ces 7 joueurs qui ne le respectent pas ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi fait monter la pression à l'approche du choc face à Monaco, en convoquant ses joueurs pour un stage cette semaine. Des joueurs à l'attitude moyenne sont ciblés.

La défaite à domicile face à Auxerre avant la trêve de novembre a marqué les esprits à Marseille. Connu pour son côté sanguin lors des entrainements et des matchs, Roberto De Zerbi a montré qu’il n’avait pas besoin de l’ambiance survolté du Vélodrome pour se chauffer. Pour le déplacement à Lens, il avait par exemple décidé de se priver de Lilian Brassier, le sortant du groupe en raison d’un niveau insuffisant tout simplement. Dans la foulée de la victoire dans le Nord, l’Italien n’a pas décidé de calmer le jeu et a convoqué son groupe pour quatre jours de préparation sous la forme de stage, afin de rompre la malédiction du Vélodrome, ce dimanche contre Monaco.

Sept joueurs dans le viseur à l'OM

Une façon de garder un oeil en permanence sur son groupe, dont Roberto De Zerbi n’est pas satisfait. Notamment au niveau de l’attitude. Selon les informations de RMC, l’ancien coach de Brighton estime que le comportement de plusieurs joueurs ne permet pas d’élever le niveau de l’équipe, et coûte finalement cher. Il ne s’est pas prié pour le faire savoir aux intéressés qui sont au nombre de sept. Il s’agit de Lilian Brassier, Quentin Merlin, Leonardo Balerdi, Elye Wahi, Mason Greenwood, Jonathan Rowe et Ismaël Koné. Pas étonnant donc de voir la plupart de ces joueurs cités sur le banc pour le match face à Lens. L’OM a la chance d’avoir un tel effectif qu’il est possible de faire le tri sans que cela se ressent forcément sur le niveau de l’équipe.

En cela, Roberto De Zerbi a clairement marqué des points en se privant de joueurs à l’implication douteuse pour tout de même aller chercher une grosse victoire à Lens. Nul doute que, pendant ce mini-stage, les intéressés seront suivis de près et recardés au besoin si jamais l’implication n’est pas suffisante. Quelques jours en collectivité jusqu’à vendredi, et qui devraient permettre au staff marseillais de tenir les joueurs sous pression pour qu’ils perforent enfin au Vélodrome dans le gros match face à l’AS Monaco.