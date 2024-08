OM ‍: De Zerbi éduque la Ligue 1, il tombe amoureux

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un début de saison encourageant. Roberto De Zerbi a encore beaucoup de travail mais séduit déjà certains observateurs proches du club phocéen.

Roberto De Zerbi n'est pas à l'OM depuis longtemps mais déjà, sa patte se fait ressentir. Ses joueurs ont encore beaucoup de travail mais ont l'envie de bien faire. Malgré l'impatience des fans marseillais, l'Italien compte bien prendre son temps avant de changer certaines mentalités. L'ancien de Brighton propose notamment un jeu attrayant et bien réfléchi tactiquement. Contre le Stade de Reims, certains consultants ont peu le constater malgré le match nul 2 buts partout. Ce n'est pas Thomas Bonnavent qui dira le contraire, lui qui est ravi de pouvoir compter sur un entraineur comme De Zerbi en France.

De Zerbi à l'OM, tout la France en profite

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le technicien transalpin de l'OM. « J'étais au match. Dans les tribunes, dans certaines phases de jeu, les fans en pouvaient déjà plus... Mais on voit du travail ! Les fans sont impatients... C'est un entraineur qui va challenger les autres coachs. Il va élever les autres équipes. (...) Pour De Zerbi, tout se passe au milieu de terrain. C'est un jeu basé sur la prise de risques individuelle et plein de fois, ça marchera. Si les joueurs arrivent à un sommet technique, ça va marcher. Les autres entraineurs voudront aller à la bagarre avec lui. Des mecs comme ça vont augmenter le niveau de la Ligue 1. Sur le papier, c'est avec des gens comme ça que notre championnat va grandir », a notamment indiqué Thomas Bonnavent, persuadé que le fait que Roberto De Zerbi soit à l'OM sera au final bénéfique pour tout le football français. A voir maintenant si les fans phocéens seront du même avis, eux qui sont très exigeants, qui plus est au sortir d'un exercice précédent bien chaotique.