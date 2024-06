OM ‍: De Zerbi arrive enfin, il rassure Marseille

Alors que la signature de Roberto de Zerbi à l'Olympique de Marseille est annoncée comme imminente depuis une semaine, Fabrizio Romano a rassuré les supporters de l'OM.

Plusieurs sources très sérieuses s'étaient emballés le week-end dernier en affirmant que l'ancien entraîneur de Brighton allait s'engager avec le club de Frank McCourt au plus tard mardi dernier. Puis on a évoqué des histoires de vacances, à la fois pour Roberto de Zerbi, mais également pour Pablo Longoria. Cependant, avec l'épisode Sergio Conceiçao, annoncé lui aussi très proche de l'OM avant de finalement totalement disparaître des radars, les habitués du Vélodrome commençaient à se demander si un nouveau rebondissement n'était pas possible dans le dossier de Zerbi. Mais le grand maître du mercato mondial, Fabrizio Romano est monté au créneau pour rassurer le peuple olympien. Oui son compatriote sera bien le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, et le créateur du célèbre Here we go de préciser les raisons de ce léger décalage.

🔵⚪️ No issues between Roberto de Zerbi and Olympique Marseille.



OM legal team working on formal steps, lawyers on it but all parties confirm zero doubts on his appointment.



First signing for RdZ still expected to be Brassier from Brest. pic.twitter.com/bFmWBADk1b