OM ‍: De Zerbi a viré des joueurs et l'assume

Par Claude Dautel

Dix jours après la fin du mercato estival, l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille s'est confié concernant le loft. Roberto De Zerbi assume le fait d'avoir poussé dehors des joueurs de l'OM.

C'est ce lundi que l'Olympique de Marseille présentait officiellement Neal Maupay, son dernier renfort du marché des transferts 2024. L'occasion pour l'entraîneur italien de l'Olympique de Marseille de revenir sur la manière dont tout cela s'était organisé avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Giovanni Rossi. Pour l'ancien coach de Brighton, pas question de tourner le dos aux choix faits cet été, Roberto De Zerbi assume chaque décision prise durant le mercato, et notamment sur les choix qui ont été placés d'office dans le loft avant ensuite d'être vendus. L'Italie ne veut pas faire porter le chapeau aux autres, c'est bien lui qui a donné les noms aux présidents de l'OM pour faire le ménage dans l'effectif marseillais à l'entame de la saison.

Ounahi, seul cas à part du côté de l'OM

Bonne continuation 𝗔𝘇𝘇𝗲𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗢𝘂𝗻𝗮𝗵𝗶 🤝



Le milieu de terrain 🇲🇦 quitte l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat et rejoint le Panathinaïkós. pic.twitter.com/ucSDMnSFlD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 4, 2024

Face aux médias, Roberto De Zerbi a eu un discours très clair. « J’ai vécu le mercato de manière active, en étant toujours informé, en lien avec Pablo Longoria, Medhi Benatia, Giovanni Rossi. Je suis très content du mercato, que ce soit pour les arrivées, mais aussi pour les départs. Nous avons procédé à beaucoup de changements en un seul mercato et ce n’est pas simple d’arriver à changer autant les choses (...) Pour les départs, j’ai considéré que beaucoup de joueurs devaient partir : qu’il s’agisse de Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba qui sont tous de très bons joueurs, mais l’OM avait besoin d’un changement radical. Ounahi voulait partir aussi, et je le savais dès le début, c’est pour ça que je ne l’ai pas fait disputer nos matches amicaux en Angleterre et à Augsbourg. Nous allons observer sa saison et nous verrons la saison prochaine, il est encore sous contrat », a précisé l'entraîneur italien de l'OM. Concernant Chancel Mbemba, là aussi tout est déjà écrit, le défenseur ira au bout de son contrat en juin 2025, mais il ne jouera pas une seule seconde sous les ordres de Roberto De Zerbi.