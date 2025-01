OM ‍: De Zerbi a trouvé un latéral à 5 millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pas convaincu par Amir Murillo, Roberto De Zerbi cherche la perle rare au poste d'arrière droit. Il l'a trouvée en Italie.

Dans ses objectifs pour le mercato qui vient d’ouvrir ses portes, l’Olympique de Marseille aimerait bien trouver un arrière droit capable de faire l’unanimité, d’apporter offensivement et de donner une sécurité à la défense provençale. Des critères qui rendent forcément une acquisition compliquée en plein hiver, mais si Roberto De Zerbi fait totalement confiance à Pablo Longoria pour lui trouver le joueur idoine, il a aussi ses petites idées. Il Messaggero, quotidien italien de la région romaine, dévoile ainsi que l’ancien coach de Sassuolo envoie ses dirigeants sur la piste de Zeki Celik. Un joueur bien connu de la Ligue 1 puisqu’il s’est révélé à Lille avec un gros abattage dans le couloir droit. En 2022, il a rejoint l’AS Roma pour 7 millions d’euros et est depuis utilisé régulièrement sans être totalement indiscutable.

L’international turc (53 sélections) ne dirait pas non à une arrivée dans un club ambitieux sur le plan national, et qui peut retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Surtout que Celik possède un contrat se terminant en juin 2026, ce qui permet à l’OM de se retrouver en position de force pour ce joueur évalué à 5 millions d’euros. Pas de quoi faire peur à Pablo Longoria, qui sait que le profil du Turc plait beaucoup à Roberto De Zerbi, bien plus qu’un Amir Murillo en qui le coach italien n’a pas une grande confiance. Dans la presse italienne, le départ de Celik dès cet hiver est en tout cas dévoilé comme une possibilité qui ne surprendrait pas grand monde dans les bureaux de la Roma.