OM ‍: De Zerbi a perdu le contrôle de cette star

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Après la déroute de l'OM face à l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a piqué sa crise. Le discours de l'entraîneur italien ne passe pas auprès de certains joueurs, dont Mason Greenwood.

En s'inclinant face à l'AJA, Marseille n'a reculé que d'une place au classement de Ligue 1, mais le club de Frank McCourt voit désormais plusieurs équipes dans son rétroviseur. La tension est donc montée d'un cran autour du Vélodrome, au point que Roberto De Zerbi a reconnu qu'il avait proposé à Pablo Longoria de céder sa place si le président de l'Olympique de Marseille estime que c'est la bonne décision à prendre. Bien évidemment, Longoria n'a pas fait ce choix, même si assurément l'OM ne doit plus trop se permettre ce genre de catastrophe à domicile. Pour finir sur le podium de la Ligue 1, Marseille a besoin que le vestiaire suivre le technicien italien, et à en croire Grégory Schneider certains joueurs sont déjà à côté de la plaque et ne retiennent pas les leçons de De Zerbi. Et notamment Mason Greenwood.

Mason Greenwood bis repetita

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mason Greenwood (@masongreenwood)

Sur la chaîne L'Equipe, le journaliste de Libération estime que l'attaquant anglais vit seul sur sa planète. « Le but le plus significatif encaissé par l’OM contre l’AJA, c’est celui marqué par Perrin. Il est très intéressant ce but. Parce que notre ami Mason Greenwood, qui avait déjà été pointé du doigt sur une action précise contre le Paris Saint-Germain, et il nous a refait la même chose contre Auxerre. Il a une passe d’un défenseur, il n’attaque pas son ballon, il se fait manger, le contre auxerrois part, et Greenwood, il revient comme s’il promenait son chien. Le fait que cela se passe deux fois en 15 jours avec le même joueur et la même action, cela m’interroge sur l’impact que De Zerbi a sur ce joueur et sur l’équipe (…) Pendant les 20 dernières minutes, il ne s’est rien passé alors que d’habitude cela secouait fort », fait remarquer Grégory Schneider alors que l'OM va avoir la trêve internationale pour se remettre la tête à l'endroit.