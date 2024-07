OM ‍: De la Fuente vendu à Lausanne... puis envoyé à Nice

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM recrute fort sur le marché des transferts depuis quelques jours. Cependant, les Phocéens n'oublient pas de dégraisser selon la volonté de Roberto De Zerbi.

L'Olympique de Marseille ne chôme pas cet été sur le marché des transferts. L'arrivée récente de Roberto De Zerbi a redonné un coup de fouet au projet phocéen. L'idée est de recruter des joueurs en adéquation avec les idées de l'Italien tout en faisant partir les joueurs désormais considérés comme indésirables. C'est le cas de Konrad de la Fuente. Prêté la saison passée à Eiber, l'international américain va prochainement quitter l'OM et ce, de manière définitive.

L'OM boucle une nouvelle vente sur le marché des transferts

Selon les informations de L'Equipe, l'OM vient de trouver un accord avec Lausanne pour le départ de Konrad de la Fuente. Le montant n'a cependant pas filtré, alors que l'ailier a un contrat avec Marseille jusqu'en juin 2025. A noter que d'après La Minute OM, l'ancien du FC Barcelone sera prêté dans la foulée à Nice. L'occasion pour lui de rester en France et de tenter d'y faire ses preuves. Son expérience à l'OM a tourné au fiasco malgré les attentes à son sujet. En 23 matchs disputés avec les Phocéens, Konrad de la Fuente n'a marqué qu'à une seule reprise. Pour rappel, le natif de Miami avait été acheté par Marseille au Barça en 2021 pour 3 millions d'euros. Le Barça avait négocié à l'époque un pourcentage à la revente. Il faudra donc composer avec les Catalans pour la vente du joueur étasunien. Mais son départ fait finalement les affaires de tout le monde. Avec Nice la saison prochaine, il pourrait disputer la Ligue Europa. Un moindre mal pour Konrad de la Fuente, désormais âgé de 23 ans et qui a tout à prouver au plus haut niveau.