OM : De Bono est effrayé par la défense « un peu lourde » de l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Seizième défense de Ligue 1, l’Olympique de Marseille aura bien du mal à accrocher le podium s’il ne règle pas ses problèmes dans ce secteur de jeu.

Face à Dijon (2-0), l’équipe de Rudi Garcia a retrouvé un semblant de solidité, dans un nouveau système en 3-5-2. Mais cela n’a pas du tout rassuré Jean-Charles De Bono. Sur le site Football Club de Marseille, l’ancien joueur de l’OM a confié ses doutes, notamment en ce qui concerne des cadres de la saison dernière comme Adil Rami ou encore Luiz Gustavo. Surtout, il réclame le grand retour de Boubacar Kamara, remplaçant depuis deux matchs.

« On a parlé de Rami, on peut parler de Gustavo ou d’autres défenseurs. A chaque fois que l’on va se prendre un attaquant vif, on va avoir de grosses difficultés. Ces joueurs-là par rapport à notre défense un peu lourde, ça va nous mettre en porte-à-faux systématiquement. Sliti quand il avait le ballon dans les pieds mais aussi le petit Keita ont été difficiles à contrôler. Le danger est là. Est-ce-que Rami / Gustavo c’est la meilleure paire ? Je n’en suis pas bien sûr. Je pense que le petit Kamara a sa place derrière y compris dans une défense à trois. Afin de faire remonter Gustavo au milieu » a expliqué un Jean-Charles De Bono qui espère des progrès défensifs dès la prochaine journée contre Amiens. Reste à voir quels seront les choix de Rudi Garcia, lequel a récemment récupéré Rolando, titulaire l’an passé.