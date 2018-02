OM : Dans l'affaire Evra, le capitaine fait la morale aux supporters !

Dans : OM, Ligue 1.

A la surprise générale, Patrice Evra s’est engagé à West Ham cette semaine. Plutôt une bonne nouvelle pour l’international français, qui ne terminera pas sa carrière sur un triste high kick qui a fait le tour du monde. Proche de « Tonton Pat » depuis l’Euro 2016, Dimitri Payet est revenu sur la fin de l’histoire entre le latéral gauche de 36 ans et l’Olympique de Marseille il y a quelques mois. Le capitaine phocéen estime être bien placé pour comprendre le divorce entre les supporters phocéens et Patrice Evra, pour avoir été dans une situation assez similaire à West Ham il y a un an.

« Je suis toujours en contact avec Patrice Evra, on s'envoie des textos quelquefois. Son éviction de l'Olympique de Marseille, je l'ai comprise. C'est un peu ce que j'ai vécu avec West Ham. Quand avec les supporters il y a un point de non-retour, la situation est malheureusement réglée. C'est pour ça que West Ham m'a lâché à la fin, parce qu'ils ont vu que les supporters ne me voulaient plus, et quand les supporters ne veulent plus, c'est compliqué. C'est un peu ce qu'a vécu Pat. Intervenir, tout le groupe l'a fait. Intervenir en disant que bien sûr il y a une réaction de tonton qui était celle-là, mais il y a aussi des supporters qui sont quasiment sur le terrain, qui sont venus pour l'insulter, alors que nos supporters sont censés nous encourager » a lâché Dimitri Payet dans un entretien accordé à beIN SPORTS. En tant que capitaine de l'OM, le Réunionnais a pris des gants, même s'il ne cache pas que l'attitude des supporters ce soir-là n'a pas été appréciée non plus.