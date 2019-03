OM : Critiqué et insulté, Mario Balotelli tape du poing sur la table !

Dans : OM, Foot Europeen, Serie A.

Non convoqué par Roberto Mancini pour les matchs face à la Finlande et le Liechtenstein en dépit de sa belle forme avec l’Olympique de Marseille, Mario Balotelli est tout de même au cœur de l’actualité en Italie. Et pour cause, le buteur de 28 ans a suscité de vives remarques de certains supporters, lesquels considèrent que Mario Balotelli n’a plus sa place en sélection avec l’éclosion du jeune Moise Kean. Critiqué voire même insulté sans raison apparente, le Marseillais est sorti du silence sur Instagram. Et a carrément menacé de dire stop à la sélection.

« Un jour, vous aurez besoin de moi et je serai prêt, comme ce fut le cas ces trois dernières années. Mais quand j'entends certains me critiquer, ne dénigrer, m'insulter, me sous-estimer année après année, ne pensez-vous pas que je puisse être fatigué émotionnellement au point de refuser de venir ? Je ne suis ni un robot, ni un virus, ni un crétin... La plupart du temps, je ne réponds pas pour éviter des problèmes et tensions inutiles mais je vois tout, j'encaisse et ça me fatigue. Respectez-moi autant que je respecte l'Italie et ce sera déjà bien. Je ne cherche pas à être choyé ni considéré comme un phénomène mais je vous garantis que je ne pourrai donner le meilleur de moi-même que si on me respecte » a prévenu Super Mario, agacé et qui menace clairement de refuser une éventuelle sélection à l’avenir si les supporters ne s’excusent pas.