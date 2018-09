OM : Cristiano Ronaldo ou Cavani à Marseille, la folle idée de Guy Roux

Dans : OM, Mercato.

Mis en échec dans le dossier Mario Balotelli, l’Olympique de Marseille assure que l’arrivée d’un avant-centre n’était pas une priorité.

« Le grand attaquant, c'est toute l'équipe, c'est toute l'attaque », a confié Rudi Garcia, qui estime que Valère Germain et Kostas Mitroglou feront le boulot cette saison. Et la victoire à Monaco (2-3) dimanche lui donne raison puisque les deux Marseillais ont trouvé le chemin des filets. Mais il en faudra plus pour arrêter le grand débat. En effet, les sceptiques sont encore nombreux à l’image de Guy Roux, persuadé que l’OM a besoin d’un buteur de classe mondiale pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain.

« Rudi Garcia est un pragmatique comme tous les bons entraîneurs. Puisqu’il n’a pas eu le joueur qui était attendu, il dit que ça va bien. Il a un match un peu miraculeux où cette opinion-là est confirmée, a commenté l’ancien coach de l’AJ Auxerre dans L’Equipe. Néanmoins pour aller plus haut, pour taquiner le PSG, il vaudrait mieux un avant-centre comme Cavani ou Ronaldo… » Pas sûr que ces noms figurent dans les plans de l’OM.