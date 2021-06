OM : Coutinho et Marseille, un problème de taille !

Dans : OM.

Philippe Coutinho n'est plus dans les plans du FC Barcelone, et le joueur brésilien devrait bouger cet été. Parmi les clubs cités pour l'accueillir, l'Olympique de Marseille.

C’est une rumeur qui a d’abord circulé sur les réseaux sociaux avant d’être évoquée par la presse espagnole, Pablo Longoria aurait pris des renseignements sur Philippe Coutinho. Bien évidemment, pour faire éventuellement signer la star brésilienne à l’OM, le patron de Marseille aura fort à faire, car le club phocéen n’a pas les moyens de s’offrir un transfert cash et de payer le salaire colossal de Coutinho, à savoir 23ME par saison actuellement au Barça. Même si Longoria est capable de tout, le recrutement du milieu de terrain brésilien serait un énorme « exploit », et ce lundi la tendance n’est pas réellement à l’optimisme pour les supporters marseillais. Le Mundo Deportivo, qui est dans les petits papiers du FC Barcelone, affirme que pour Philippe Coutinho l’avenir va probablement passer par un départ en Premier League.

A 29 ans, et trois ans après avoir quitté Liverpool pour le Barça, le joueur formé au Vasco de Gama pourrait en effet s’engager avec Leicester. Le média sportif catalan affirme que les Foxes devraient rapidement se mettre en action concernant Philippe Coutinho, et cela d’autant plus aisément que l’actuel manager du récent 5e du championnat d’Angleterre, Brendan Rodgers, a déjà eu le joueur brésilien sous ses ordres chez les Reds. Une offre de 20 millions d'euros pourrait être acceptée par Barcelone pour céder un joueur qui a deux ans de contrat, mais dont le salaire est colossal. Il faut toutefois savoir si Leicester pourra s'aligner sur les exigences salariales du milieu offensif brésilien. Sinon, il est probable que Coutinho continue sa route sous le maillot du Barça, quoi qu'il en coûte.