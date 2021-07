OM : Coutinho à Marseille, la machine est lancéee !

Dans : OM.

La rumeur Philippe Coutinho n'en finit pas de circuler du côté de l'Olympique de Marseille et l'emballement médiatique est désormais total autour de la possible venue du joueur brésilien.

Depuis quelques jours, la rumeur fait de Philippe Coutinho un possible futur joueur de l’Olympique de Marseille. Mais tout cela est passé à la vitesse supérieure ce week-end lorsque des médias espagnols ont affirmé que le quotidien L’Equipe avait confirmé que Pablo Longoria était proche d’un accord avec le FC Barcelone pour le transfert du joueur brésilien. Peu importe que le quotidien sportif français n’ait pas du tout dit cela, la machine s’est emballée et la presse européenne a donc envoyé Philippe Coutinho à l’OM. Ce mardi, c’est le média catalan L’Esportiu qui affirme que le joueur prêté récemment au Bayern Munich pourrait rejoindre Marseille, ce qui ferait les affaires du Barça. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a besoin de soulager la masse salariale de son club pour prolonger Lionel Messi, et Coutinho gagne près de 12ME net par saison. Jusqu’à maintenant, le club espagnol pensait plutôt à une équipe de Premier League pour réaliser un deal, mais l’Olympique de Marseille aurait avancé ses pions.

Pablo Longoria a d’excellentes relations avec Mateu Alemany, le directeur sportif du FC Barcelone et cela aurait contribué à cette discussion sur le cas Coutinho. « L'Olympique de Marseille voudrait s’offrir une belle signature et voit d'un bon œil la possibilité de faire signer le Brésilien. Il l'a dit au Barça, mais en même temps, les dirigeants de l’OM ont reconnu qu'ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir mais que leur situation économique est ce qu'elle est et qu'ils ne peuvent pas faire face à un transfert et au salaire que Coutinho touche, environ 12 millions d’euros nets par an », précise le journal catalan. Et ce dernier de reconnaître tout de même que pour l’instant, aucune négociation n’a commencé pour Philippe Coutinho malgré cette première prise de contact entre les dirigeants de l’OM et du FC Barcelone.