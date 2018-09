OM : Courbis livre le 11 de départ idéal avec une surprise XXL

Dans : OM, Ligue 1.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille et désormais consultant en tactique sur RMC, Rolland Courbis garde un œil attentif à l’un de ses clubs de cœur.

S’il apprécie la qualité du travail effectué par Rudi Garcia, l’entraineur dernièrement passé par Rennes changerait beaucoup de choses dans le onze de départ idéal de la formation marseillaise. Pour lui, Luiz Gustavo resterait ainsi en défense centrale aux côtés d’Adil Rami, ce qui ne donnerait aucune chance à Duje Caleta-Car de se mettre en évidence. Au milieu, Sanson serait associé à Strootman dans une animation en 4-4-2, avec donc le duo Germain-Mitroglou devant.

Les deux attaquants de pointe toujours en concurrence pourraient donc s’associer, au motif que l’ancien niçois et monégasque est toujours beaucoup plus à l’aise avec une autre pointe à ses côtés. Et tant pis pour un élément comme Ocampos, qui ferait donc les frais de ce système que le véritable entraineur de l’OM n’a quasiment jamais essayé, sauf dans certaines fins de match.

Le onze de départ de l'OM selon Courbis : Mandanda - Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Strootman, Sanson - Thauvin, Payet - Germain, Mitroglou