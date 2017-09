OM : Courbis juge inadmissibles les choix de Garcia avec Sanson

Dans : OM, Ligue 1.

Morgan Sanson ne l'a pas caché après la défaite de l'OM à Salzbourg, le choix fait par Rudi Garcia de l'envoyer sur le côté ne l'a pas emballé, l'ancien joueur de Montpellier n'étant pas loin de dire qu'il avait accepté cela une fois mais pas deux. Et forcément les critiques n'ont pas tardé à tomber sur l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, à commencer par un de ses prédécesseurs en la personne de Rolland Courbis.

Au micro de RMC, l'ancien coach de l'OM s'est lui aussi demandé à quoi jouait Rudi Garcia avec Morgan Sanson. « Il faut régler rapidement le problème de Sanson avec qui j’ai travaillé pendant deux ans. Il est étonnant sur le plan physique et athlétique. On le voit gringalet avec un maillot, mais torse nu on dirait Hulk. Le faire jouer dans le couloir, non, ou alors pour dépanner, comme il pourrait le faire arrière gauche ou gardien de but. Son poste c’est un des deux milieux d’une organisation en 4-2-3-1, ou ça peut être le Rabiot de l’OM dans un 4-3-3 », s’agace Rolland Courbis au sujet de son ancien joueur.