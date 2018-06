OM : Courbis annonce une mauvaise surprise à 80 ME au mercato

Dans : OM, Mercato.

Avec une base solide, l’Olympique de Marseille a pour ambition de se renforcer à plusieurs postes bien définis, afin de retrouver la Ligue des Champions dans un an.

Aucun départ majeur n’est prévu, et les cadres comme Payet, Rami, Mandanda ou Luiz Gustavo devraient rester sans trembler. En revanche, en ce qui concerne Florian Thauvin, le doute est permis depuis quelques semaines et son annonce au sujet de son avenir. S’il compte toujours continuer à l’OM, il écoutera certainement ce qu’on lui propose à l’étranger, même si une prolongation copieuse pourrait régler définitivement le problème. Pour Rolland Courbis, « Flotov » ne dira pas non à un départ si l’OM y trouve son compte sur le plan financier.

« Quel est le bon choix pour Thauvin, partir ou rester ? Difficile à dire, mais si justement il y a une offre aux alentours des 80 millions d'euros, la refuser, ça me paraît très difficile. Après, que Thauvin la refuse, et dise "On repousse d'un an mon départ", là, ça sera autre chose. Mais ça me paraît difficile de refuser une offre comme celle-ci pour un joueur qui serait d'accord et qui voudrait partir. Puisqu'avec 80 millions d'euros, on peut acheter deux très bons joueurs », a fait savoir le consultant de SFR Sport, bien conscient qu’à l’heure actuelle, la question ne se pose pas puisque l’OM n’est pas vendeur, et Thauvin n’est pas partant.