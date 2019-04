OM : Coup de tonnerre, Zubizarreta envisage de claquer la porte !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

En « fin de cycle » selon Jacques-Henri Eyraud, l’Olympique de Marseille pourrait bien être dans l’obligation de repenser son organigramme cet été. Et pour cause, L’Equipe affirme ce lundi soir que le directeur sportif phocéen Andoni Zubizarreta songe sérieusement à quitter la France à l’issue de la saison. Gagné par la lassitude d'un club qui n'avance pas dans le bon sens à ses yeux, l’Espagnol, notamment convoité par Arsenal, pourrait céder aux sirènes londoniennes. Le Champions Project de Frank McCourt en prendrait assurément un gros coup…

« Le directeur sportif de l'OM (57 ans) a fait état, ces derniers jours, de ses velléités de départ à des proches au sein du club. Son idée est même plus précise, comme, peut-être, sa future destination. L'ex-patron sportif du FC Barcelone (2010-2015) a été approché par Arsenal. Il est même passé en première ligne de la short list des Gunners pour occuper le poste de directeur du football au sein du club londonien, qui est à la lutte pour une place dans le Big Four de la Premier League, synonyme de qualification directe en Ligue des champions » explique L’Equipe, pour qui Andoni Zubizarreta n’est plus en phase avec Rudi Garcia ces dernières semaines. A n’en pas douter, cette information sera accueillie avec beaucoup d’inquiétude chez les supporters olympiens.