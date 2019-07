OM : Coup de tonnerre, Luiz Gustavo n'en peut plus et veut partir

Dans : OM, Mercato.

Suivi depuis quelques temps déjà par Fenerbahçe, Luiz Gustavo continue de voir le club turc faire le forcing pour le récupérer.

Même si sur le plan financier, l’OM et le joueur brésilien auront beaucoup de mal à s’y retrouver, l’idée de changer de club fait son chemin dans l’esprit de l’ancien du Bayern Munich. Ce dernier fait partie des joueurs totalement dépités par la tournure des évènements cet été, et à 31 ans, il souhaite rejoindre un club ambitieux et désireux de gagner des trophées. Ce que l’OM ne semble plus vraiment en mesure de lui offrir. Ce vendredi, le journal turc Fanatik envoie ainsi un énorme pavé dans la mare en assurant que Luiz Gustavo avait demandé à quitter le club.

« Il n'y aura pas d'équipe pour gagner le championnat. Le personnel ne paraît pas pouvoir le faire. Or je veux lutter pour gagner des titres maintenant », aurait ainsi lancé le milieu de terrain marseillais. Des propos à prendre avec de grosses pincettes tant le Brésilien n’est pas habitué aux coups d’éclats, même si cela pourrait avoir pour but de faire accélérer son transfert, estimé à 7 ME par la presse d’Istanbul.