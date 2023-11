OM ‍: Correa a impressionné le vestiaire, ça a duré 10 secondes

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de mercato, Pablo Longoria pensait réaliser un joli coup en s’attachant les services de Joaquin Correa en provenance de l’Inter Milan. Mais pour l’instant, l’Argentin a tout d’un flop sur la Canebière.

Cet été, l’Olympique de Marseille a tout chamboulé en attaque avec les départs de Payet, Ünder ou encore Alexis Sanchez, remplacés par Sarr, Ndiaye, Aubameyang et Correa. Pour l’instant, le pari de Pablo Longoria est perdant car aucune des recrues n’apporte satisfaction dans le secteur offensif. Le pire d’entre eux est sans conteste Joaquin Correa, prêté avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan et qui ne s’est pas montré à son avantage une seule fois depuis qu’il a posé les pieds à Marseille.

Davantage utilisé par Gennaro Gattuso que par Marcelino avant lui, Joaquin Correa va vite agacer l’entraîneur italien de l’OM s’il ne montre pas davantage de qualités lorsque du temps de jeu lui est offert. Dans les colonnes de L’Equipe, un intime du groupe olympien explique que Joaquin Correa a impressionné les joueurs phocéens à son arrivée. Mais son passif à l’Inter, son statut d’international argentin et ses tatouages n’ont impressionné que quelques secondes. Car ensuite sur le terrain, Joaquin Correa ne faisait plus peur à personne.

Joaquin Correa moqué dans le vestiaire de l'OM

« Quand les joueurs l’ont vu débarquer de l’Inter, avec ses tatouages et son allure de beau gosse, ils ont été plutôt impressionnés. Mais ça n’a pas duré longtemps » s’amuse un intime du groupe, dont les propos sont relayés par le journal L’Equipe. Du côté du staff olympien, on se veut encore patient avec un joueur dont le potentiel ne fait aucun doute. Les données sur Joaquin Correa démontrent d’ailleurs une réelle générosité de la part de l’Argentin avec des efforts à haute intensité, mais que le joueur est incapable de reproduire sur l’intégralité d’un match pour le moment. Un sacré problème que Gennaro Gattuso et son staff vont devoir régler au plus vite, sans quoi Joaquin Correa deviendra très vite inutile pour l’OM dans cette saison 2023-2024.