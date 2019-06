OM : Contact établi, Marseille fonce sur ce défenseur

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Rolando, Hubocan, Abdennour… Les départs vont être nombreux à l’Olympique de Marseille cet été dans le secteur défensif.

En effet, les trois joueurs précédemment cités sont en fin de contrat. Une bonne nouvelle pour Jacques-Henri Eyraud au vu des salaires de chacun, et de leur rendement sportif plus que moyen. Néanmoins, cela signifie qu’il va falloir recruter un joueur en défense centrale, afin que Villas-Boas dispose de quatre joueurs dans ce secteur de jeu en plus de Kamara, Caleta-Car et Rami. Mais le club marseillais ne dispose pas d’une enveloppe illimitée au mercato.

Ainsi, il faut saisir de bonnes opportunités en prêt, ou avec des joueurs à relancer. C’est ce que le directeur sportif Andoni Zubizarreta compte faire avec Joris Gnagnon, selon Le quotidien du foot. Le média affirme que la venue de Diego Carlos au FC Séville pourrait pousser l’ancien Rennais du côté de la cité phocéenne. Une information confirmée par Jacques Bayles, désormais consultant pour Le Phocéen, et qui connaît bien le joueur pour l'avoir dirigé à Rennes lorsqu'il était adjoint de Rolland Courbis. Pour l'ancien bras droit de « Coach Courbis », le contact a d'ores et déjà été établi entre l'état-major de l'OM et l'Ivoirien. Reste maintenant à voir si Andoni Zubizarreta parviendra à boucler ce dossier rapidement, alors que le mercato vient d'ouvrir officiellement ses portes.