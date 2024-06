OM ‍: Clauss défie Benatia et pose ses conditions

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Présent actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro avec l'équipe de France, Jonathan Clauss essaye d'oublier sa saison moyenne avec l'Olympique de Marseille. Il s'est tout de même exprimé sur son avenir.

Absent au Qatar, pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss a cette fois validé son billet pour une grande compétition internationale, la première de sa carrière. En club, le défenseur a réalisé une saison mitigée. Malgré une grande implication offensive, ses prestations défensives ont été très critiquées, de même pour son état d'esprit et son professionnalisme au sein du vestiaire de l'OM. L'ancien joueur du RC Lens n'a plus qu'un an de contrat et la tendance est à un départ. Si rien n'est encore acté, Jonathan Clauss n'a pas encore pris de décision, comme il l'a expliqué à l'occasion d'une interview accordée au média C'est Carré. Il n'exclut pas un départ mais se sent prêt à rester à Marseille.

Clauss entretient le flou sur son avenir à l'OM

« En claquettes dans la zone, j'fais chanter tout l'Vélodrome .. »

DoubleJ 🛸🔵⚪️ pic.twitter.com/h4LMMMZgjk — Jonathan Clauss (@Djoninho25) January 12, 2023

« Mon objectif, c’est d’être pleinement investi dans l’Euro avec l’équipe de France. Pour ce qui est de l’OM, c’est ce que j’ai dit au départ, je ne suis pas forcément le premier à manifester mon envie de partir. On a discuté de certaines choses, chacun sait où l’autre veut aller. Maintenant, ce n’est pas forcément une volonté première. Si tout le monde y trouve son compte, que l’OM soit content, que moi je sois content, alors on se séparera. Mais si l’OM n’y trouve pas son compte, ils ne me vendront pas. Si moi je ne trouve pas mon compte dans un autre projet, je ne partirai pas. Je ne suis pas demandeur, je suis attentif à ce qu’il se passe. Si tout le monde est content, que je parte ou je reste, on verra bien » a déclaré le joueur de 31 ans, dont l'avenir au club de la cité phocéenne est toujours aussi flou. Des discussions vont probablement arriver après l'Euro.