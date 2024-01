OM ‍: Clauss c’est combien ‍? Longoria veut braquer le Bayern

Actif dans sa recherche d’un latéral droit, le Bayern Munich s’intéresse notamment à Jonathan Clauss. Les Allemands se sont renseignés sur la situation du Français retenu par l’Olympique de Marseille. Sauf en cas d’offre qui ne se refuse pas.

Après le départ de Benjamin Pavard à l’Inter Milan l’été dernier, le Bayern Munich pourrait s’offrir un nouveau latéral droit tricolore. C’est en tout cas la tendance qui se dessine compte tenu des pistes creusées cet hiver. On sait que le cador allemand discute avec le Paris Saint-Germain concernant le prêt de Nordi Mukiele. Les Bavarois auraient déjà transmis une première offre assortie d’une option d’achat à 25 millions d’euros.

A ce stade du mercato hivernal, le Parisien serait la priorité du Bayern Munich et de son entraîneur Thomas Tuchel. Mais d’autres dossiers sont également à l’étude. Selon le journal L’Equipe, le géant de Bundesliga a aussi un faible pour Jonathan Clauss. Les dirigeants allemands auraient contacté l’Olympique de Marseille pour en savoir plus sur sa situation. Résultat, le club phocéen refuse de transférer son latéral droit cet hiver, sauf en cas d’offre exceptionnelle. C’est bien connu, avec Pablo Longoria, personne n’est jamais vraiment intouchable.

Jonathan #Clauss was offered to Bayern in the last days but it’s not hot at the moment. Bayern is focused on Mukiele and Boey. https://t.co/LpRRnAJHzM