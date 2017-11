Dans : OM, Ligue 1.

Le grand attaquant attendu pendant tout l’été n’est jamais venu à l’OM, mais les supporters phocéens pensaient au moins avoir recruté un renard des surfaces en la personne de Kostas Mitroglou.

Le Grec ne parvient pour le moment pas à s’adapter au jeu de son équipe, et se montre très discret devant. Ce fut le cas encore face à Guingamp, où malgré une énorme domination, les Marseillais n’ont jamais pu se mettre à l’abri. Ancien attaquant, notamment de l’OM et de l’équipe de France, Christophe Dugarry a vraiment beaucoup de mal à comprendre le jeu de l’ancien joueur de Benfica, qui a en effet vu passer de nombreux centres devant lui sans jamais réagir et devancer son défenseur pour couper. De quoi mettre hors de lui celui qui a été surnommé « Dugachis » en raison de sa faible efficacité.

« Déplace toi mieux, décroche... Les choses de base, il ne sait pas les faire ! Je ne le vois jamais couper une trajectoire au premier poteau. On dirait moi », a déploré le champion du monde 1998 sur RMC. Avec une pointe d’humour et d’autodérision, Christophe Dugarry fait tout de même bien comprendre l’évidence : à l’heure actuelle, Mitroglou ne montre pas qu’il a le talent ou au moins le sens du but nécessaire pour être le leader de l’attaque de l’OM.