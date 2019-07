OM : Cette recrue va faire un bien fou à Marseille

Dans : OM, Mercato.

Ce n’était clairement pas le renfort le plus attendu, mais l’OM va au moins avoir une recrue à se mettre sous la dent dans les prochaines heures.

Tout est bouclé dans le dossier Alvaro Gonzalez, et le défenseur central espagnol va s’engager avec Marseille et rejoindre son nouveau groupe en stage dans la foulée. Un recrutement en provenance de Villarreal qui étonne mais qui a du sens pour Mohamed Bouhafsi, qui a suivi le dossier de près et estime que les dirigeants marseillais ont fait un choix judicieux qui correspond à leurs besoins.

« Alvaro Gonzalez est supervisé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement de l’OM et par le directeur sportif, Andoni Zubizarreta. Fiable et expérimenté, le joueur a de la bouteille avec 233 rencontres de Liga au compteur. Son expérience du haut niveau ne sera pas de trop aux côtés des deux jeunes joueurs que sont Duja Caleta-Car (22 ans) et Boubacar Kamara (19 ans). Son arrivée va peut-être aussi compenser un éventuel départ de l’international Adil Rami et ainsi répondre à un strict besoin numérique », a souligné le journaliste de RMC, qui sait qu’avec les 4 ME misés sur Gonzalez, le board de l’OM ne prend pas non plus un risque fou sur le marché des transferts.