OM : Cette pépite fait rêver l'Europe, les dirigeants s’activent

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille, souvent pointé du doigt pour le manque de performance de son centre de formation, s’attache ces dernières années à le remettre d’aplomb.

Cela fonctionne au plus haut niveau avec des joueurs comme Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui prennent de plus en plus d’importance dans l'effectif de Rudi Garcia. Et la relève est là, à condition de ne pas la laisser filer. C’est ce qui pourrait arriver dans le dossier menant à Isaac Lihadji. Ce très prometteur meneur de jeu n’a pas encore 17 ans, mais ses prestations provoquent déjà l’engouement de plusieurs clubs européens, et notamment le FC Barcelone, qui le suit depuis qu’il a 12 ans !

La présence d’observateurs de plus en plus nombreux pour le suivre a réveillé les dirigeants marseillais, qui envisagent d’accélérer la signature de son premier contrat professionnel. Actuellement aspirant jusqu’en juin 2020, Isaac Lihadji pourrait se voir proposer un contrat professionnel afin de lui éviter la tentation d’aller voir ailleurs, annonce L’Equipe. Il ne faudra pas perdre de temps, car le jeune milieu a rejoint l’écurie de Moussa Sissoko, agent qui possède notamment dans son écurie Ousmane Dembélé… du FC Barcelone. Tiens, tiens…