OM : Ces 5 joueurs déjà en vente au prochain mercato

Pablo Longoria va avoir du travail lors du prochain mercato, pour renforcer l’OM bien sûr mais également pour gérer au mieux les départs.

Et malgré la belle saison de l’Olympique de Marseille, actuel deuxième de Ligue 1, il y aura plusieurs dossiers chauds à gérer sur le front des départs. A en croire le média espagnol Futbol Francès, cinq Marseillais sont quasiment certains de partir lors du prochain mercato estival. Le premier se nomme -sans surprise- Boubacar Kamara, joueur clé de l’OM version Jorge Sampaoli et qui arrive en fin de contrat au mois de juin. La direction marseillaise a fait tout son possible pour convaincre le minot de prolonger mais pour l’heure, ce dernier joue la montre en attendant de voir les potentielles offres de cadors européens qu’il est susceptible de recevoir. Un autre joueur clé du vestiaire de l’Olympique de Marseille pourrait s’en aller en la personne d’Arkadiusz Milik, titulaire en début de saison et qui n’est désormais pas beaucoup plus qu’un joker de luxe aux yeux de Jorge Sampaoli.

Longoria va avoir du travail au mercato

Prêté sans option d’achat par Arsenal l’été dernier, William Saliba a lui peu de chances de poursuivre l’aventure à Marseille. Le défenseur formé à Saint-Etienne se sent bien à Marseille, que ce soit dans la ville ou au sein du groupe. Il ne dirait pas non à une seconde année dans la cité phocéenne, surtout en cas de qualification de l’OM pour la Ligue des Champions. Mais les enjeux économiques sont tels que l’Olympique de Marseille n’a quasiment aucune chance de conserver William Saliba, ciblé par le Real Madrid et qui pourrait surtout être prolongé par Arsenal alors que son bail actuel chez les Gunners court jusqu’en juin 2024. Enfin, deux remplaçants actuels à forte influence dans le vestiaire pourraient également vider leur casier à l’intersaison : Alvaro Gonzalez et Steve Mandanda. Le défenseur espagnol, ciblé par Bordeaux, des clubs turcs et des clubs espagnols, était déjà proche de partir cet hiver. Quant à Steve Mandanda, le média Futbol Francès l’imagine très mal rester pour être remplaçant une seconde année de suite… Cinq potentiels départs qui, s’ils se confirment, devront être compensés intelligemment de la part de Pablo Longoria.