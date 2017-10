OM : Ce transfert quasiment déjà bouclé pour Marseille

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Dans les recrues estivales du mercato, l’arrivée de Jordan Amavi n’a pas été la plus suivie ni la plus commentée. L’arrière gauche qui s’était fait connaître à Nice, s’est littéralement enterré à Aston Villa. Parti à Birmingham pour découvrir la Premier League, le latéral gauche ne s’est jamais remis de l’enchainement d’une grosse blessure au genou puis de la relégation de son club. Après une saison de reprise en D2 anglaise, son arrivée à Marseille faisait donc partie des coups tentés par les dirigeants marseillais.

Celui-ci est pour le moment payant, puisqu’Amavi s’est imposé sans trop de difficultés à gauche en raison de la faillite de Patrice Evra, et qu’il en a été récompensé avec un appel de dernière minute en équipe de France. Des débuts réussis qui vont faire de lui un Marseillais de manière définitive très prochainement. En effet, l’ancien niçois n’est que prêté par Aston Villa, mais L’Equipe annonce que son option d’achat à hauteur de 10 ME est « quasi automatique » et devrait donc très rapidement être levée. Voilà qui permettra à l’OM de compter sur un jeune international officiellement sous contrat pour le long terme, ce qui n’est jamais négligeable pour la suite.