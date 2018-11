OM : Ce remplaçant met le bazar dans la tête de Garcia à l'OM

Dans : OM, Ligue 1.

Ces dernières semaines, les matchs s’enchaînent et Rudi Garcia change systématiquement son onze de départ.

En effet, l’entraîneur marseillais ne parvient pas à trouver son équipe-type. Ainsi contre la Lazio jeudi soir, le turn-over était impressionnant avec des joueurs comme Mandanda, Amavi, Payet ou encore Germain et Mitroglou sur le banc. Un turn-over qui a réussi à Maxime Lopez, auteur d’une belle prestation en Italie et qui pourrait en profiter pour gratter une titularisation contre Dijon en championnat ce dimanche après-midi. En conférence de presse, Rudi Garcia a en tout cas concédé que le minot de 19 ans avait clairement mis le doute dans son esprit.

« Max Lopez doit continuer à mettre le doute dans mon esprit. Il apporte une liaison technique à l'équipe. Il lui faut aussi des joueurs complémentaires. Max comme les autres a été à la hauteur de ce que j'attendais de lui à Rome. Le 4-2-3-1 ? Ce n'est pas une histoire de système, mais d'animation. Mais il va falloir être réaliste et gagner les matchs. Si on est pourri, mais qu'on gagne, ça m'ira aussi. La défense à 3 a été bien animée à Rome. On a été cohérents. C'est reconductible. Pour dimanche, pourquoi pas » a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui pourrait réserver bien des surprises encore dans son onze de départ face aux Bourguignons. Avec Maxime Lopez ?