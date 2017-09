OM : Ce joueur qui fait déjà oublier Vainqueur à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche face à Toulouse, André-Franck Zambo-Anguissa a livré un match plein au côté de Luiz Gustavo dans l’entrejeu de l’OM.

Si Maxime Lopez est le grand perdant du passage de l’OM du 4-3-3 au 4-2-3-1, André-Franck Zambo-Anguissa profite clairement du changement de dispositif opéré par Rudi Garcia. Titulaire depuis deux matchs au côté de Luiz Gustavo, l’international camerounais, qui a disputé la Coupe des Confédérations cet été, a surpris son monde face aux hommes de Pascal Dupraz. Présent à la récupération, l’ancien joueur du Stade de Reims n’a pas hésité à se projeter et à multiplier les passes vers l’avant qui ont cassé les lignes toulousaines, le plus souvent en direction de Dimitri Payet.

Une prestation qui en a presque fait oublier que l’OM aurait pu associer Luiz Gustavo à William Vainqueur si le club avait fait l’effort longtemps demandé par les supporters. « Avec ce passage à deux numéros six, on craignait à l'OM de voir revenir sur le tapis la polémique William Vainqueur » précise d’ailleurs Le Phocéen.fr. Mais visiblement, le colosse camerounais pourrait bien satisfaire pleinement les fans olympiens : « Des craintes que l'étonnant Zambo Anguissa pourrait rapidement balayer, et personne ne s'en plaindra ». Reste maintenant à voir si jeune milieu de terrain de 21 ans parviendra à garder ce niveau sur le long terme.