OM ‍: Ce joueur ne craint pas le loft, Longoria va le payer cher

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM est en conflit avec plusieurs cadres de son effectif, lesquels sont contre un départ cet été mais aussi une prolongation. A cette liste est venu s'ajouter le cas d'Emran Soglo. Le jeune joueur de 19 ans a compris que son avenir ne s'écrivait pas à Marseille.

Le solide mercato marseillais avec 7 recrues rend heureux les supporters mais fait des malheureux dans l'effectif olympien. Il n'y a pas de place pour tout le monde à l'OM et Roberto de Zerbi se montre en plus très sélectif. L'entraîneur italien écarte notamment le jeune Emran Soglo de ses plans. Milieu capable de jouer latéral, le Franco-anglais de 19 ans avait déjà été très peu utilisé la saison passée. Il avait quand même marqué un but à Metz quand Marcelino était en poste. L'Espagnol est le seul coach à lui avoir fait confiance en professionnel. Désormais, l'horizon de Soglo à l'OM est bouché à un an de la fin de son contrat. Pas de quoi lui donner envie de rempiler.

Soglo ne prolongera pas à l'OM

Selon les informations de la Provence, Emran Soglo a refusé l'offre de prolongation du club phocéen. La direction lui proposait un renouvellement jusqu'en 2027 mais cela n'a pas convaincu le joueur et son entourage. Il voit dans ce contrat une manière de le verrouiller pour l'avenir sans tenir compte de sa carrière sportive.

Au lieu de prolonger, Emran Soglo pourrait bientôt s'en aller de l'OM 👉 https://t.co/tWydAu1RCShttps://t.co/tWydAu1RCS — La Provence OM (@OMLaProvence) August 9, 2024

Son départ prochain est donc dans les tuyaux mais cela ne devrait pas intervenir cet été. La Provence indique que plusieurs clubs vont négocier avec lui en janvier prochain pour obtenir son transfert libre et gratuit pour l'été 2025. Une mauvaise affaire pour Pablo Longoria et pour l'OM. Malheureusement pour le président olympien, il ne sera pas facile de faire changer d'avis Emran Soglo. Ce dernier ne craint pas le loft puisqu'il joue déjà habituellement avec la réserve de l'OM en National 3.