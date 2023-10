OM ‍: Ce joueur est intransférable, Gattuso ne rigole pas

Dans : OM.

D’ici quelques semaines, Gennaro Gattuso va pouvoir compter sur un renfort intéressant à l’OM, celui de Pape Gueye, actuellement suspendu par le Tribunal arbitral du sport.

Suspendu par le TAS en raison du litige avec Watford lors de son transfert à l’Olympique de Marseille, Pape Gueye n’est pas autorisé à jouer depuis le début de la saison. Mais la sanction de l’international sénégalais prendra fin début décembre, une excellente nouvelle pour Gennaro Gattuso qui va disposer d’une solution de plus au milieu de terrain. L’ancien capitaine du Havre aura son mot à dire dans la concurrence à Marseille face à Kondogbia, Veretout, Rongier ou encore Ounahi.

Prêté au FC Séville la saison passée, Pape Gueye avait réalisé une excellente demi-saison sous les ordres de Jorge Sampaoli et ses prestations lors des matchs amicaux avec l’OM cet été n’étaient pas non plus passées inaperçues. C’est ainsi que selon les informations du site Homme du match, Gennaro Gattuso a lui aussi été charmé pr les prestations de Pape Gueye à l’entraînement. A tel point que l’entraîneur italien de l’Olympique de Marseille a mis un petit coup de pression à Pablo Longoria en lui faisant comprendre qu’il était urgent de prolonger l’international sénégalais, dont le bail avec l’OM expire en juin 2024, soit à la fin de la saison.

Gattuso veut que l'OM prolonge Gueye

Gennaro Gattuso a bien l’intention de s’appuyer sur Pape Gueye à l’avenir et pour l’ex-entraîneur de Naples et de l’AC Milan, il n’est pas concevable qu’un tel joueur quitte le club libre en fin de saison. Dans un secteur de jeu où Rongier ne fait pas l’unanimité tandis qu’Ounahi est irrégulier et que Kondogbia est trop souvent blessé, le retour de Pape Gueye sera crucial pour l’OM. Il sera ensuite question de savoir si le joueur sera sélectionné par Aliou Cissé pour la CAN avec le Sénégal en janvier malgré son manque de rythme en raison de sa suspension.