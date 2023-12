OM ‍: Ce joueur est bête, il se fait démonter

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM devra passer par un barrage en Ligue Europa après sa défaite à Brighton jeudi soir. La performance de certains joueurs phocéens agace profondément.

Si l'OM a assuré rapidement sa présence pour les phases finales de la Ligue Europa, le club phocéen ne s'est pas simplifié la vie en perdant à Brighton jeudi soir. En effet, en s'inclinant en Angleterre, les hommes de Gennaro Gattuso devront passer par un seizième de finale qui s'annonce périlleux face à une équipe reversée de la Ligue des champions. Certains joueurs de l'OM passent logiquement sous le feu des critiques suite à leur performance moribonde à Brighton. Eric Di Meco ne comprend notamment pas comment un joueur comme Renan Lodi a pu afficher un tel niveau au vu de son expérience.

Eric Di Meco en colère

Sur l'antenne de RMC, le consultant a poussé un coup de gueule contre la prestation de l'OM mais surtout celle du Brésilien. « La catastrophe pour moi, ce n’est pas l’engagement, c’est le niveau technique. (...) Quand c’est Vitinha, on est habitués, on a compris qu’il avait deux croissants de lune à la place des pieds. Il court, de temps en temps, il a un ballon qui lui tombe dessus et il la met au fond. Lui, à la limite, il n’est pas là pour ça, mais quand je vois Ounahi, Lodi… Lodi, international brésilien, il a tout. Il a fait des contrôles américains, des passes à l’adversaire toute la soirée. Mais en plus de problèmes techniques, il y a un problème de cerveau. Comment tu fais dans une défense à 5 quand tu es le latéral et que tu dois être plus haut pour couvrir 3 ou 4 fois le hors-jeu, parce que tu es inattentif. Mais tu es bête ou quoi ? Sur le niveau technique, il y a deux classes d’écart », a notamment indiqué Eric Di Meco, qui en veut aux Phocéens d'avoir livré une telle prestation dans le sud de l'Angleterre jeudi soir. A noter que l'OM connaitra son futur adversaire pour les barrages de Ligue Europa ce lundi lors du tirage au sort.