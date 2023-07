OM ‍: Ce dossier moisi part sur de très mauvaises bases

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM s'interroge sur la possibilité de créer un loft pour virer les indésirables. Il faut dire que certains, comme Pol Lirola, ont un très bon contrat et n'envisagent donc pas de partir n'importe où juste pour aider Pablo Longoria.

L’Olympique de Marseille estime avoir été trompé sur la marchandise dans le dossier Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina pendant l’année du Covid, le latéral espagnol avait brillé de mille feux avec son activité énorme dans le couloir, provoquant ainsi son achat immédiat pour 13 millions d’euros. Une initiative saluée à l’unanimité, avant que tout le monde ne déchante. Le joueur formé à l’Espanyol Barcelone a totalement perdu son football et est apparu hors de forme à la reprise, cédant logiquement sa place au fur et à mesure de la saison 2021-2022. Son départ en prêt à Elche n’a pas réglé le problème et Lirola est désormais de retour à l’entrainement avec un contrat valable encore pour trois ans. Et ce bail longue durée, le joueur espagnol ne compte pas le déchirer aussi facilement.

Lirola ne compte pas bouger de l'OM

OM : Jonathan Clauss transféré, la surprise signée Marcelino https://t.co/KbNOwKr5yE — Foot01.com (@Foot01_com) July 7, 2023

La direction marseillaise a fait savoir son intention de céder son défenseur, mais ce dernier a répondu négativement. « En principe, il restera à Marseille », ont fait savoir ses représentants à la Provence. Une vraie galère en perspective pour Pablo Longoria, qui veut absolument se défaire d’un joueur qui a peu de chances d’inverser la tendance, alors que l’OM cherche à recruter un latéral droit pour concurrencer Jonathan Clauss, qui ne convainc pas totalement Marcelino. Un vrai embouteillage qui pourrait se traduire par la présence de Lirola dans un loft loin de l’effectif professionnel pour le forcer à quitter l’OM. Mais la valeur du joueur a nettement baissé, et surtout, le défenseur espagnol passé par la Juventus et Sassuolo sait très bien qu’il aurait du mal à avoir des conditions salariales aussi favorables qu’à Marseille dans son éventuel futur club.