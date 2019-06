OM : Ce buteur hors de prix, Eyraud en rêve

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Contraint de se serrer la ceinture au mercato, l’Olympique de Marseille ne prolongera certainement pas le contrat du très cher Mario Balotelli. Le club phocéen se retrouve donc, encore une fois, dans l’obligation de recruter un attaquant afin de ne pas compter sur le seul Valère Germain la saison prochaine. Depuis le début du mercato, plusieurs noms ont filtré comme ceux de Salomon Rondon ou encore de Marcus Thuram. Mais ces pistes sont onéreuses (plus de 15 ME) et assurément, Jacques-Henri Eyraud n’a pas les moyens de s’aligner sur ce genre de dossier.

Du coup, c’est avec un prêt que le directeur sportif Andoni Zubizarreta va chercher son bonheur. Et à en croire les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille s’est bel et bien positionné sur le prometteur avant-centre de la Roma, Patrick Schick. « Le joueur veut vite être fixé sur son nouveau club et aimerait changer d'air. C'est Rudi Garcia qui avait lancé cette piste avec une discussion avec le joueur tchèque de 23 ans. Malgré son départ de l'OM, le contact serait maintenu » explique le quotidien, pour qui Schick fait figure de priorité au sein de l'état-major de l'OM. Reste qu’il est improbable que ce dossier se décante rapidement, Rome ayant toujours dans l’idée de le vendre. Mais qui sera souhaitera acheter l’attaquant tchèque de 23 ans, estimé à près de 40 ME par ses très gourmands dirigeants ?