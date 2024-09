OM ‍: Carboni surcoté, l'escroquerie est dénoncée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été sur le marché des transferts, l'OM a fait très fort. Parmi les joueurs qui ont débarqué sur la Canebière : Valentin Carboni.

A l'OM, les attentes sont toujours très fortes et il n'est pas évident pour certains joueurs de s'intégrer. Roberto De Zerbi demande énormément à ses troupes et souhaite qu'elles appliquent ses idées de jeu. Parmi les joueurs qu'apprécie l'Italien : Valentin Carboni. Le milieu de terrain, prêté par l'Inter, a néanmoins du mal à faire son trou depuis son arrivée dans la cité phocéenne. Pour preuve, il n'a joué que 36 minutes depuis le début de la saison. De quoi interroger l'Inter et l'Italie, qui ne comprennent pas trop ce qu'il se passe entre Carboni et l'Olympique de Marseille. Pour certains observateurs marseillais, comme Sacha Nabet, il y a eu trop d'emballement concernant Carboni, qui n'a pas forcément le niveau pour évoluer dans le onze de De Zerbi.

Carboni, un gros problème pour l'OM ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par valentin carboni (@valencarboni_)

Sur le plateau de BFM Marseille, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Déception non... Je n'avais pas forcément d'attentes envers lui. Ce n'est pas de sa faute. Il arrive dans un système particulier avec beaucoup d'importance au milieu de terrain. Il peut joueur trois postes donc il n'arrive pas à trouver sa place. (...) On s'est beaucoup emballé pour Carboni. Il a seulement 19 ans et une saison pleine à Monza. Ce n'est pas une très bonne saison non plus. Il y avait des espoirs parce que c'est un espoir argentin et que l'Inter l'a valorisé à 40 millions d'euros. Messi avait dit du bien de Carboni », a notamment indiqué Sacha Nabet, qui pense que beaucoup d'autres joueurs sont passés devant l'Argentin dans la hiérarchie à l'OM. Reste à savoir si Carboni pourra inverser la tendance, alors que l'OM avance à un rythme important depuis le début de la saison en Ligue 1.