OM : Capitaine Mandanda fixe un objectif XXL à Marseille

Dans : OM.

Absent de la phase de groupes de la Ligue des Champions depuis 2013-2014, l’Olympique de Marseille rêve de retrouver la plus prestigieuse des compétitions l’an prochain.

Deuxième de Ligue 1 avant le début de la quatorzième journée, le club phocéen est pour l’instant dans les clous pour atteindre l’objectif fixé par l’entraîneur André Villas-Boas en fin de saison, à savoir le podium. Un objectif important que seul le coach portugais avait clamé à Marseille. Mais ce week-end, il a été rejoint par son capitaine Steve Mandanda, lequel a indiqué sans langue de bois à Téléfoot que son ambition était également de qualifier Marseille pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

« Quand on regarde le classement aujourd'hui, c'est sûr que c'est bien. Maintenant, quand on regarde aussi le nombre de points, on est vachement proche des autres. Donc c'est assez aléatoire, il faut faire attention et enchaîner pour conserver cette seconde place. J'ai dit en début de saison que cette saison allait être difficile. C'est le cas. Donc on ne s'enflamme pas. Même si on ne le dit pas au départ de la saison parce qu'on a un effectif assez réduit, quand on joue à l'Olympique de Marseille, on se doit d'être ambitieux, d'avoir des objectifs élevés. Donc, forcément, on a envie de conserver cette seconde place pour jouer la Ligue des champions. Parce que cela fait un petit moment que Marseille ne l'a pas joué. Le stade et nos supporters méritent que l'OM soit en Ligue des champions » a lancé le gardien de l’Equipe de France. Une ambition qui ravira les fans de l’Olympique de Marseille…