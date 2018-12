OM : Caleta-Car le nouveau Rekik à 19ME, la comparaison fait mal

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique de Marseille pour 19ME auréolé du récent titre de vice-champion du monde obtenu avec la Croatie en Russie, Duje Caleta-Car avait suscité un gros enthousiasme au sein des supporters de l'OM certains que leurs dirigeants avaient fait un excellent choix en allant le chercher à Salzbourg. Mais les mois passent, et Caletar-Car a bien du mal à confirmer les qualités vues sous le maillot croate et sous celui de son ancien club. Au point que certains osent désormais comparer le défenseur de l'Olympique de Marseille a un de ses prédécesseurs, lui aussi arrivé en suscitant de l'espoir avant de repartir sans faire pleurer les fans de l'OM. Il s'agit bien évidemment de Karim Rekik.

Et ce samedi La Provence ose ce parallèle entre les deux joueurs. « La situation du natif de Sibenik ne s’est pas améliorée. À tel point que les supporters n’hésitent pas aujourd’hui à comparer sa situation à celle de Karim Rekik en son temps. Un autre jeune défenseur présenté comme un "animal". Sauf que le Néerlandais avait coûté 5ME à l’OM. Et non 19, comme DCC », fait remarquer le quotidien régional au sujet d'un joueur qui s'est déjà fait sermonner par Rudi Garcia. Duje Caleta-Car va rapidement devoir corriger le tir...