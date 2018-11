OM : C'est tranché, l'OM va recruter à ce poste au mercato hivernal !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Titulaire indiscutable au poste de latéral gauche à l'OM depuis un an, Jordan Amavi semble avoir totalement perdu sa place la semaine dernière.

En effet, l’international français a débuté en tribunes contre la Lazio Rome avant de rester sur le banc des remplaçants contre Dijon, trois jours plus tard. Désormais, c’est Lucas Ocampos qui lui est préféré dans le 3-5-2 tout fraîchement dessiné par Rudi Garcia. Et selon les informations obtenues par L’Equipe, la régression de l’ex-joueur de Nice interpelle en interne. Cela pousserait ainsi l’OM à se poser les bonnes questions avant le mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier.

« Sans véritable doublure cette saison, sa position pourrait être idéale, mais les dirigeants marseillais en sont désormais convaincus : ils doivent recruter à ce poste, dès le mois de janvier 2019 si possible. Pour éviter un déclassement durable, Amavi n’a plus que quelques semaines devant lui pour inverser la tendance » explique le quotidien national. Il faudra donc repasser devant Lucas Ocampos dans la hiérarchie, mais également devant l’irréprochable Hiroki Sakai, adoré des supporters. Car sur le côté droit, Bouna Sarr semble bien installé et difficile à déloger. La tâche s’annonce donc délicate pour Jordan Amavi, lequel peut compter sur le soutien de certains cades de l’équipe comme Dimitri Payet.