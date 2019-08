OM : C'est possible, Rothen applaudit Marseille pour son mercato

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille n’avait pas le droit à l’erreur lors de ce marché des transferts, puisque l’enveloppe mercato était réduite à peau de chagrin. Résultat, le club provençal n’a recruté que deux joueurs. Un avant-centre plus que nécessaire après le départ de Mario Balotelli, et un défenseur central après les fins de contrat de Rolando, Abdennour ou Hubocan, sans parler de Rami. Et ce mercredi à Nice, les deux nouveaux arrivants ont répondu présent. L’Argentin a inscrit un but et s’est montré disponible et précis. L’Espagnol a joué la sécurité, se montant solide défensivement et propre dans la relance. De quoi satisfaire Jérôme Rothen, pour qui l’OM n’a certes fait que deux recrues, mais si elles apportent à l’équipe, ce n’est déjà pas si mal.

« Ce qui est positif pour Marseille, c’est que les deux joueurs qu’ils ont recruté tiennent la baraque. Alvaro est calme, il a encore fait un très bon match derrière. Et Benedetto, c’est une certitude : il va se faire vite adopter par les supporters de Marseille. Il a fait de très belles choses à Boca Juniors, il connaît les contextes chauds. Les fans de l’OM doivent s’identifier à un joueur et Benedetto peut être l’âme de cette équipe. Il se bat, c’est un mec d’instinct, il va mettre beaucoup de buts c’est certain. A part Payet, il a peu de joueurs techniques autour de lui mais il arrive quand même à avoir deux ou trois occasions intéressantes », a livré le consultant de RMC Sport, pour qui l’OM ne s’en est pas trop mal sorti avec son budget limité. Reste à savoir si cela sera suffisant pour tenir toute la saison.