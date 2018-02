OM : C'est pas le Real Madrid, c'est pas le Barça, c'est l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Accroché à Saint-Etienne (2-2) vendredi à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille peut s’en vouloir.

Dominateurs en première période, les hommes de Rudi Garcia ont mené au score à deux reprises avant de ralentir après la pause. Résultat, les Verts ont poussé et ont fini par arracher l’égalisation. De quoi provoquer la colère des Marseillais qui étaient pourtant prévenus après leur relâchement contre Metz (6-3) la semaine dernière. Preuve que les coéquipiers de Valère Germain n’ont pas assez de marge pour baisser le pied.

« On semblait maîtriser ce match, mais on n'a pas fait assez, on a bien joué pendant 25 minutes et après on s'est un peu relâché, on ne jouait plus trop, a commenté l’attaquant olympien. A 2-1, on n'était pas à l'abri d'une égalisation. On n'a pas fait assez individuellement pour remporter ce match. On a énormément de qualités dans ce groupe, mais on n'est pas le Real Madrid ou Barcelone et quand on n'est pas à 100 % on ne gagne pas le match. » C’est aussi ce que pense le coach Garcia, pas tendre avec ses joueurs après la rencontre.